Streit eskaliert - Polizei findet Drogen

WÜRZBURG/SANDERAU. Ein Streit zwischen Bewohnern eines Mehrfamilienhauses rief am späten Mittwochabend die Polizei auf den Plan, die in der Wohnung des Aggressors im Anschluss auf rund 600 Gramm Marihuana traf. Gegen den 33-Jährigen ermittelt nun die Kripo.

Kurz nach 22:00 Uhr rief eine 29-Jährige die Polizei um Hilfe, nachdem sie im Verlaufe eines Streits mit einem 33-Jährigen Nachbarn von diesem tätlich angegangen wurde. Eine eintreffende Polizeistreife nahm sich der Schlichtung der Auseinandersetzung an und stellte dabei deutlichen Marihuanageruch in der Wohnung des Mannes fest. Eine anschließende Nachschau führte zur Auffindung mehrerer Marihuanapflanzen. Insgesamt konnten die Beamten unter anderem rund 600 Gramm des Rauschgifts sicherstellen. Da der Aggressor im Verlauf der Wohnungsdurchsuchung plötzlich über starke gesundheitliche Probleme klagte, wurde er nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.



Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm zwischenzeitlich die Ermittlungen gegen den 33-Jährigen, der sich nun in einem Verfahren wegen Delikten wie der versuchten vorsätzlichen Körperverletzung und dem illegalen Besitz von Betäubungsmitteln zu verantworten hat. Auch wurde ein Verfahren gegen einen weiteren 33-jährigen Mitbewohner des Mannes wegen eines Drogendeliktes eingeleitet.