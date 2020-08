12.08.2020, PP Unterfranken



Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt – Polizei sucht dringend Zeugen

VASBÜHL, LKR. SCHWEINFURT. Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Mehrere Ersthelfer entdeckten den Mann und leisteten Erste Hilfe. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen und den Fahrer eines möglichweise am Unfall beteiligten Pkws.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war ein Motorradfahrer, gegen 16:30 Uhr, auf der Staatsstraße 2277 von Vasbühl in Richtung Schwebenried unterwegs. Nach Angaben des Mannes kam ihm in einer Linkskurve, ungefähr 500 Meter nach dem Ortsausgang Vasbühl, ein Fahrzeug entgegen. Zu einem Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug kam es nicht. Der Motorradfahrer geriet jedoch nach einem Ausweichmanöver in einen angrenzenden Acker, kam dort zu Sturz und verletzte sich hierbei schwer. Der Motorradfahrer ließ sich nach dem Unfall privat nach Hause bringen, wo es ihm zunehmend schlechter ging. Er wurde anschließend vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.



Es ist nicht auszuschließen, dass der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges von dem Sturz des Motorradfahrers nichts mitbekommen hat.

Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, die Ersthelfer und Unbeteiligte, die zur Unfallzeit die Strecke befahren haben, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 09722/9444-0 bei der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck zu melden.