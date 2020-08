11.08.2020, PP Unterfranken



Vollsperrung nach Verkehrsunfall

WALDBÜTTELBRUNN, LKR. WÜRZBURG. Die B8 musste am Dienstagmorgen zwischen Uettingen und Waldbüttelbrunn nach einem Verkehrsunfall komplett gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Gegen 08:10 Uhr befuhr ein Audifahrer mit seinem Wagen die B8 von Uettingen kommend in Richtung Waldbüttelbrunn. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Audi bei Mädelhofen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Der Fahrer des Wagens musste aus dem Auto verbracht werden. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der 81-Jährige von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus geflogen, wo er wenig später verstarb.



Die Polizeiinspektion Würzburg-Land nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Die B8 war für die Dauer der Unfallaufnahme in diesem Bereich komplett gesperrt.