11.08.2020, PP Unterfranken



Einbruch in Schwimmbad - Kripo sucht Zeugen

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zu Montag drangen bislang unbekannte Täter in die Büroräume eines Schwimmbades ein und entwendeten einen Tresor samt Inhalt. Neben dem Entwendungsschaden hinterließen die Einbrecher Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Kripo sucht Zeugen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich bislang unbekannte Täter nach bisherigen Erkenntnissen wohl über ein Fenster Zugang in die Büroräumlichkeiten eines Schwimmbades in der Sportfeldsiedlung. Von dort entwendeten die Einbrecher einen Tresor, den sie im Anschluss mit einem vor Ort gestohlenen Fahrradanhänger abtransportiert haben. Von dem blauen, 60x60x100cm großen Tresor und dem darin befindlichen Bargeld fehlt bislang jede Spur. Die Unbekannten hinterließen neben dem Entwendungsschaden Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu dem entwendeten Tresor oder den Einbrechern geben können, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.