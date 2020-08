11.08.2020, PP Unterfranken



Sachbeschädigung in Omnibus - Kripo bittet um Hinweise

SCHWEINFURT. Im Laufe des Samstags wurde ein Omnibus im Bereich der hinteren Sitzreihen mit Hakenkreuzen und Schriftzügen beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr wurden zwei Sitze der vorletzten Sitzreihe durch einen bislang unbekannten Täter mit ausländerfeindlichen Schriftzügen und dem Kürzel „ACAB“ (all cops are bastards) beschmiert. Ebenfalls wurde ein Hakenkreuz aufgemalt. Auch die Seitenscheibe des Stadtbusses blieb nicht unversehrt. Auch hier wurde mit einem Lackstift ein Hakenkreuz und eine ausländerfeindliche Parole angebracht. Den Stadtwerken Schweinfurt entstand durch die Beschädigung ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Bezug auf diese Sachbeschädigung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.