10.08.2020, PP Unterfranken



Einbruch in Wohnhaus - Kripo sucht Zeugen

WÜRZBURG/STEINBACHTAL. Im Laufe der vergangenen Woche drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus ein und entkamen im Anschluss mit Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sucht nun Zeugen.

Zwischen dem 02.08.2020 und dem 09.08.2020 gelang es bislang unbekannten Tätern über einen Verbindungsfußweg zwischen dem Winterleitenweg und der Gertraud-Rostosky-Straße durch ein Gartentor an ein Wohnhaus im Winterleitenweg heranzutreten und eine der Terrassentüren gewaltsam zu öffnen. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher Schränke und Schubladen. Mit Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 600 Euro traten die Unbekannten im Anschluss die Flucht an. Sie hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.