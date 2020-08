09.08.2020, PP Unterfranken



Landwirt verhindert Waldbrand - Bitte um erhöhte Vorsicht!

MAROLDSWEISSACH, LKR. HASSBERGE. Einem aufmerksamen Landwirt ist es zu verdanken, dass es am Samstag zu keinem Waldbrand kam. Die Polizei bitte aufgrund der aktuellen Trockenheit um erhöhte Vorsicht.

Der Landwirt stellte beim Grubbern seines Ackers eine Rauchentwicklung fest. Er ging der Sache auf den Grund und stellte einen brennenden Grünstreifen von ca. 20 Metern Länge und 2 Meter Breite in der Gemarkung „Zinsfeld“, ca. 1 km nordöstlich von Hafenpreppach fest.



Der Grünstreifen befand sich unmittelbar am Waldrand und hätte einen erheblichen Waldbrand auslösen können. Die verständigte Freiwillige Feuerwehr Hafenpreppach hatte so den Brand jedoch schnell unter Kontrolle und verhinderte ein Übergreifen auf den Wald. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.