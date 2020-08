08.08.2020, PP Unterfranken



Pkws kollidieren im Gegenverkehr - sechs Insassen verletzt

KARLSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 3308 zwischen Kahl und Karlstein, kam es zu einer Kollision zwischen zwei Pkw im Begegnungsverkehr.

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer, dessen Fahrzeug mit drei weiteren Personen besetzt war, fuhr offensichtlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit gegen 15.00 Uhr in den Kreisverkehr ein, wodurch das Heck seines Pkw ausbrach.



Der Fahrzeugführer verließ den Kreisverkehr in Richtung Aschaffenburg, konnte sein Fahrzeug nicht unter Kontrolle bringen und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW eines 26-Jährigen, der mit seiner Beifahrerin in Richtung Kahl unterwegs war.



Alle sechs Pkw-Insassen wurden durch den Aufprall leicht verletzt, vier wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert (BRK mit sechs Fahrzeugen vor Ort). Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.