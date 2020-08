07.08.2020, PP Unterfranken



Achtung, Betrüger! - Polizei warnt vor unseriösen Jobangeboten im Internet

BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Einen aktuellen Fall in einer ortsansässigen Firma nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt zum Anlass, über eine aktuelle Betrugsmasche im Internet aufzuklären. Die Betrüger suchen hierbei in der Regel über eine Verkaufsplattform nach Mitarbeitern. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, ein solches Jobangebot anzunehmen!

Am Mittwoch kontaktierte der Mitarbeiter einer Bad Neustädter Firma die örtliche Polizeiinspektion und erstattete Anzeige gegen eine offensichtliche Scheinfirma. Die Betrüger nutzten auf ihrer Homepage im Internet unter anderem Teile des Impressums der Firma und haben Stellenangebote für vermeintliche „Paketzusteller“ angeboten.



Solche oder ganz ähnliche lukrative Jobangebote als „Paketmanager“ oder „Versandmitarbeiter“ kann man in Kleinanzeigen-Portalen oder auch Internet-Jobbörsen lesen. Was auf den ersten Blick wie ein gut bezahltes Jobangebot aussieht, erweist sich auf den zweiten als organisierter Betrug. Hier werden Warenagenten angeworben.



Warenagenten oder Paketagenten werden von ihrem „Arbeitgebern“ beauftragt, Pakete von Versandunternehmen entgegenzunehmen, gegebenenfalls umzupacken, Rechnungen zu entnehmen, den Zustand zu „dokumentieren“ und an die vom „Arbeitgeber“ benannten Adressen – zumeist im Ausland – weiterzuleiten. Der versprochene Lohn wird in der Regel nicht gezahlt.



Die „Arbeitgeber“ sind Personen, meist im Ausland wohnhaft, die hochwertige Waren mittels betrügerisch erlangten Kreditkartendaten bezahlen. Als Empfänger dieser Pakete werden die eigens für diese Zwecke angeworbenen Warenagenden eingesetzt.



Wer eine solche Beschäftigung ausübt, macht sich strafbar und kann wegen Geldwäsche bestraft werden. Außerdem muss der sogenannte Warenagent mit zivilrechtlichen Forderungen der geschädigten Warenlieferanten rechnen.

Das Polizeipräsidium Unterfranken mahnt zur Vorsicht und gibt folgende Verhaltenstipps: