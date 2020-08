07.08.2020, PP Unterfranken



Einbruch in Hotel - Polizei bittet um Hinweise

HEIMBUCHENTHAL, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einem Einbruch am vergangenen Donnerstag in ein Hotel konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Ein weiterer befindet sich noch auf der Flucht. Die Kripo übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere zu einer Sackkarre, die gestohlen worden sein dürfte.

In der Nacht auf den 30.07.2020 hörte ein Anwohner verdächtige Geräusche in der Kreuzdelle. Bei der Nachschau konnte er noch hören, wie drei bis dahin unbekannte Personen, die einen Tresor mittels Sackkarre zu einem Fahrzeug transportieren wollten, wegrannten und mit einem Auto davonfuhren. Der Nachbar verständigte die Polizei. Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach gelang es das Fluchtfahrzeug der Unbekannten aufzuspüren und zu stoppen. Zwei Männer im Alter von 35 und 36 Jahren konnten festgenommen werden, ein dritter konnte zu Fuß flüchten. Eine Fahndung nach dem Mann, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, blieb bislang erfolglos.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen. Die drei Männer stehen in Verdacht, in dieser Nacht in ein benachbartes Hotel eingebrochen zu sein und den dortigen Tresor entwendet zu haben.



Die Einbrecher transportierten den entwendeten Tresor mit einer silberfarbenen Sackkarre mit blauen Applikationen, die ebenfalls gestohlen worden sein dürfte. Die Kripo bittet daher nun Personen, denen eine derartige Sackkarre entwendet wurde, sich bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1731 zu melden.