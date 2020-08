05.08.2020, PP Unterfranken



Garagenbrand - mehrere Leichtverletzte - ein Todesopfer

POPPENHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT. Ein Garagenbrand im Ortsteil Kronungen hat am Dienstagabend mehrere Leichtverletzte gefordert und hohen Sachschaden verursacht. Im Laufe der Nacht endeckten Einsatzkräfte ein Todesopfer am Brandort. Die Kripo Schweinfurt ermittelt zu den Umständen.

Wie bereits berichtet, brach gegen 17:30 Uhr ein Feuer in einer Garage in der Von-Erthal-Straße aus. Sechs Anwohner und ein Polizeibeamter wurden bei Löschversuchen leicht verletzt und mussten sich teils in medizinische Behandlung begeben. Zwischenzeitlich wurde bei Nachlöscharbeiten eine Leiche am Brandort gefunden, bei der es sich nach bisherigen Erkenntnissen um die eines 68-Jährigen aus dem Landkreis Schweinfurt handeln dürfte, der bis gestern Abend noch als vermisst galt.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm noch am Abend die Ermittlungen zur Brandursache. Vieles spricht derzeit für eine Verkettung unglücklicher Umstände im Zuge von Reparaturversuchen an einem Pkw in der Garage. Durch das Feuer entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.