30.07.2020, PP Unterfranken



Beharrlich die Ruhe gestört – Polizei nimmt Verursacher in Gewahrsam

KITZINGEN. In der Nacht zum Donnerstag ist es in der Asylbewerberunterkunft im Steigweg zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Drei Bewohner, die die Nachtruhe erheblich störten und sich nicht einsichtig zeigten, wurden in Gewahrsam genommen.

Gegen 00.50 Uhr meldete sich der Sicherheitsdienst der Unterkunft bei der Polizei und teilte eine Ruhestörung aus einem der Häuser mit. Die Kitzinger Polizei traf vor Ort auf mehrere junge Bewohner, die offensichtlich einen Geburtstag überschwänglich feierten. Nachdem sich die Verursacher fortgesetzt uneinsichtig und aggressiv gegenüber den Beamten zeigten, wurden die drei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren in Gewahrsam genommen und bis zum Morgen in einem Haftraum untergebracht.



Gegen einen weiteren Bewohner ermittelt die Polizei wegen Beleidigung. Darüber hinaus beschädigte im Laufe der Nacht, gegen 02.15 Uhr, ein derzeit noch unbekannter mit einem Feuerlöscher eine Glastüre.