29.07.2020, PP Unterfranken



Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Ebern - Detlef Hauck folgt auf Siegbert Weinkauf

EBERN, LKR. HASSBERGE. In einer kleinen Feierstunde verabschiedete Polizeipräsident Gerhard Kallert gemeinsam mit zahlreichen Ehrengästen am Dienstagnachmittag den Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Ebern, Ersten Polizeihauptkommissar Siegbert Weinkauf, in seinen wohlverdienten Ruhestand. Zugleich wurde sein Nachfolger, Polizeihauptkommissar Detlef Hauck, als neuer Chef der Eberner Polizei vorgestellt.

Eine Besonderheit wartete bereits zum Auftakt der Veranstaltung. Die Begrüßung bei einem Amtswechsel erfolgt normalerweise durch den stellvertretenden Dienststellenleiter. Da der bisherige Stellvertreter der Polizeiinspektion Ebern jedoch auf den Chefsessel aufrückt, war dies hier natürlich nicht möglich. Herr Kallert ging zu Beginn seiner Rede auf den in der heutigen Zeit höchst seltenen Umstand ein.



Im Anschluss begrüßte der unterfränkische Polizeipräsident in der Frauengrundhalle die zahlreichen Gäste. Neben dem Landrat Wilhelm Schneider und dem Ersten Bürgermeister der Stadt Ebern, Jürgen Hennemann, waren zahlreiche Ehrengäste der Einladung gefolgt, um sich persönlich von Siegbert Weinkauf zu verabschieden.



Bevor Polizeipräsident Gerhard Kallert die Ruhestandsurkunde überreichte und ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute und besonders Gesundheit wünschte, würdigte er in einem Rückblick die herausragenden Leistungen des Ersten Polizeihauptkommissars über dessen gesamte 44-jährige Dienstzeit hinweg.



Herr Kallert stellte in der Folge den neuen Dienststellenleiter, Polizeihauptkommissar Detlef Hauck, vor. Der 48-Jährige stammt aus der Region und wohnt mit seiner Familie in einem Ortsteil von Haßfurt.



Begonnen hat Herr Hauck seine polizeiliche Karriere im Oktober 1988 als Praktikant bei der Haßfurter Polizei, um dann im März 1989 die Ausbildung in Würzburg zu beginnen. Nach einigen Jahren im Unterstützungskommando der Bayerischen Bereitschaftspolizei wechselte er zum 01. März 1997 zum Studium für den gehobenen Dienst an die Fachhochschule der Polizei in Sulzbach-Rosenberg.

Nach Ernennung zum Polizeikommissar im November 1999 und einer zweijährigen Verwendung als Dienstgruppenleiter bei der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt entschloss sich Herr Hauck im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft zu gehen.



Die Ausbildung zum Piloten begann im Februar 2001 und im Anschluss war er ab August 2002 für elf Jahre Einsatzpilot der bayerischen Polizeihubschrauberstaffel. Der Wechsel zum Polizeipräsidium erfolgte im Oktober 2013 zum dortigen Sachgebiet für Organisation und Dienstbetrieb und führte letztendlich zur Polizeiinspektion Ebern, wo er seit Mai 2018 als stellvertretender Dienststellenleiter eingesetzt war.



Zum Abschluss wünschte Herr Kallert dem neuen Chef der Eberner Polizei viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe und stets eine glückliche Hand bei der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in seinem Schutzbereich.



Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch Herrn Philipp Arnold und seine Tochter Eva.