Pkw mit Anhänger überholt Polizeiauto mit 150 km/h auf der A 3

Würzburg. Eilig hatte es am Sonntagmorgen ein in Marktheidenfeld wohnender gebürtiger Rumäne nach einem Besuch in seinem Heimatland, um nach Hause zu kommen. Er fuhr mit seinem Gespann mit 150 km/h an einem zivilen Polizeiauto vorbei - bei erlaubten 80 km/h.

Gegen 10.00 Uhr fuhr der 28-jährige mit seinem Audi auf der A 3 in Richtung Frankfurt. Nachdem er einen Anhänger hinter sich her zog, war seine Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt. Im Bereich Würzburg überholte er jedoch einen zivilen Polizeiwagen, der mit modernster Video-Messtechnik ausgestattet ist und für die Verkehrsüberwachung eingesetzt war, mit über 150 km/h.



Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 475 EUR. Außerdem muss er mit zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von zwei Monaten rechnen.