Tödlicher Verkehrsunfall mit Motorradfahrer – 58-Jähriger verstirbt an Unfallstelle

WÜRZBURG. Zu einem tragischen Unfall zwischen einem Sattelzug und einem Motorradfahrer ist es am Samstagmittag im Würzburger Stadtteil Grombühl gekommen. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Unterstützung der Würzburger Polizei sind eine Sachverständige und ein Seelsorger mit im Einsatz.

Gegen 12.50 Uhr hatte der Fahrer eines MAN Sattelzuges die Ständerbühlstraße in Fahrtrichtung Greinbergknoten befahren. Beim Wechsel von der linken auf die rechte Fahrspur hatte der aus Thüringen stammende Mann dem aktuellen Ermittlungsstand nach einen dort fahrenden 58-Jährigen mit seinem Motorrad übersehen. Der Lkw prallte gegen die BMW und der Krad-Fahrer kam in der Folge zu Fall.



Der 58 Jahre alte Mann erlitt durch den Verkehrsunfall so schwere Verletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste durch Rettungsdienst versorgt und von einem Seelsorger betreut werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg unterstütze eine Sachverständige die Polizisten bei der Verkehrsunfallaufnahme.



Auch die Berufsfeuerwehr Würzburg war mit zahlreichen Kräften tatkräftig im Einsatz. Die Ständerbühlstraße musste teilweise komplett gesperrt werden und bleibt in Fahrtrichtung Greinbergknoten voraussichtlich noch bis etwa 17.00 Uhr gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau insbesondere in Richtung Veitshöchheim führt (Stand 15.45 Uhr).

