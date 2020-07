22.07.2020, PP Unterfranken



Mehrere Gegenstände aus Pkw gestohlen – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

WÜRZBURG. Am Dienstagabend hat ein Unbekannter in einer Parkgarage am Oberen Mainkai mehrere Gegenstände aus einem blauen VW Golf entwendet. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt in dem Fall und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen wurde das Fahrzeug am Dienstagabend, gegen 20.00 Uhr, im Wöhrl-Parkhaus abgestellt. Im Zeitraum bis Mitternacht verschaffte sich ein Unbekannter auf bislang noch ungeklärte Weise Zugang ins Fahrzeuginnere. Er entwendete mehrere geringwertige Gegenstände, löste die Handbremse und aktivierte die Warnblinkanlage.

Wer im Laufe des Dienstagabends in dem Parkhaus etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Fall in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.