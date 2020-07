20.07.2020, PP Unterfranken



Einbruch in Mobilfunkgeschäft – Handys und Tablets im Wert von mehreren tausend Euro entwendet

ASCHAFFENBURG. Am frühen Montagmorgen brach ein bislang Unbekannter in ein Mobilfunkgeschäft in der Innenstadt ein. Der Täter entwendete Handys und Tablets im Gesamtwert von mehreren tausend Euro und entkam unerkannt. Die Kripo Aschaffenburg führt die weiteren Ermittlungen.

Am Montagmorgen, gegen 03:45 Uhr, schlug ein bislang Unbekannter die Schaufensterscheibe einer Mobilfunkfiliale in der Herstallstraße ein. Auf diese Weise gelangte der Täter in die Verkaufsräume und entwendete die elektronischen Gerätschaften teilweise mitsamt der Diebstahlssicherung aus der Auslage. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.



Anwohner wurden auf die Einbruchsgeräusche aufmerksam und verständigten die Polizei. Bei der unmittelbar eingeleiteten Fahndung wurde der Flüchtige nicht mehr angetroffen. Im Zuge von Zeugenbefragungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich der Unbekannte nach dem Einbruch per Fahrrad über die Riesen- und Badergasse in Richtung Roßmarkt entfernt hatte. Mitunter sendeten die Diebstahlsicherungen noch während der Flucht akustische Alarmsignale aus.



Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich und ca. 170 cm groß

Trug eine Mund-Nasen-Bedeckung

Bekleidet mit einer hellen Jacke mit Kapuze und heller Hose

Entfernte sich mit einem hellen Damen Cityrad

Die Kripo übernahm noch vor Ort die Ermittlungen und prüft hierbei auch etwaige Zusammenhänge mit dem Einbruch in ein Optikergeschäft in der Herstallstraße, der sich am vergangenen Mittwoch ereignete.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet Personen, die zur fraglichen Zeit

in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

ein hochtöniges Alarmsignal wahrgenommen haben oder

die Hinweise zu einem möglichen Täter geben können,

sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.