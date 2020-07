17.07.2020, PP Unterfranken



Bei Kontrolle 10 Kilogramm Marihuana sichergestellt - 23-Jähriger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidius Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 17.07.2020 - Bereich Mainfranken



RANDERSACKER, LKR. WÜRZBURG. Auf der A3 konnten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried am Mittwochmittag rund 10 Kilogramm Marihuana sicherstellen. Der 23-jährige Fahrer des Pkws befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

Am Mittwochmittag, gegen 11:45 Uhr, geriet ein 23-jähriger Mann auf der A3 an der Anschlussstelle Randersacker mit seinem Audi ins Visier der Fahnder der Würzburger Verkehrspolizei. Bereits beim Herantreten an das Fahrzeug konnten die Streife deutlichen Marihuana-Geruch feststellen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkws konnten die Beamten versteckt im Fahrzeug insgesamt fünf Pakete mit Marihuana - wie sich in der Folge herausstellte rund 10 Kilogramm - auffinden.



Der 23-jährige Fahrer des Pkws wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Im Rahmen der weiteren Sachbearbeitung stellte sich zudem noch heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Führerschein wurde ihm bereits Mitte Juni durch die Fahrerlaubnisbehörde entzogen.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 23-Jährige am Donnerstag von der Kripo Würzburg, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat, dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.