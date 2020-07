16.07.2020, PP Unterfranken



Fahndung nach vermisstem 68-Jährigen – Wer hat den Senior gesehen?

BLANKENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Seit Dienstagabend wird ein 68-Jähriger aus Blankenbach vermisst. Da sämtliche Suchmaßnahmen bislang nicht zum Auffinden des Vermissten führten, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Donnerstagmorgen hatte die Polizeiinspektion Alzenau die Mitteilung erreicht, dass der 68-jährige Volker Fleckenstein bereits seit Dienstagabend nicht mehr in seinem Anwesen anzutreffen war. Die noch andauernden Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Dem aktuellen Sachstand nach ist davon auszugehen, dass sich der 68-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Von Volker Fleckenstein liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Ca. 180 cm groß

Schlanke Statur

Kurze, graue Haare

Trägt eine beige Wanderhose und eine schwarze Fleece Jacke, ggf. einen braunen Wanderhut

Führt ggf. einen grün- und lilafarbenen Rucksack mit sich

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder wer glaubt, Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort geben zu können, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06023-944130 mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen.