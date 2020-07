15.07.2020, PP Unterfranken



Unbekannte beschädigten Denkmal am Hauptbahnhof – Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

WÜRZBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum vom 01.06 bis 28.06.2020 wurde das Denkmal „Deportation“ am Bahnhofsvorplatz demoliert. Unbekannte beschädigten dabei Teile des Denkmals. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1.100 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.





Die erste Vorsitzende des Vereins „DenkOrt-Deportationen e.V.“ stellte am 28.06.2020 fest, dass an mehreren Stellen des Denkmals „Deportation“ am Bahnhofsvorplatz unter anderem Betonteile eines Betonrucksacks abgeplatzt waren und ein zugehöriger Träger aus Kupfer abgerissen wurde. Bei einer Betonbank wurden drei Beschädigungen, die vermutlich durch Einwirken eines harten Gegenstandes entstanden, entdeckt. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.100 Euro. Noch unklar ist jedoch, wann genau sich die Vorfälle ereigneten. Die Kriminalpolizei übernahm daraufhin die Ermittlungen.

Aus diesem Grund erhofft sich die Kripo Würzburg Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer in der Zeitspanne vom 01.06. bis 28.06.2020 etwas Verdächtiges am Bahnhofsvorplatz beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kripo Würzburg zu melden.