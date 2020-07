15.07.2020, PP Unterfranken



Unbekannter versuchte Lkw aufzubrechen - 1.500 Euro Schaden

WÜRZBURG / DÜRRBACHAU. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Zeit vom 03. bis 10. Juni die Fahrertüren an drei Sattelzugmaschinen aufzubrechen. In allen drei Fällen scheiterte der Täter mit seinem Vorhaben und machte sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Die Kripo Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Der Betriebsleiter des Großhandels in der Friedrich-Kohlrausch-Straße stellte am 10. Juni fest, dass drei Fahrertüren der drei Sattelzugmaschinen beschädigt waren. Dem gegenwärtigen Sachstand nach hatte ein bislang unbekannter Täter versucht die Türen aufzuhebeln, um in die Fahrerkabinen zu kommen. Die Türsicherungen hielten dem Versuch jedoch stand und der Täter flüchtete unverrichteter Dinge. Dabei hinterließ er einen Schaden von insgesamt rund 1.500 Euro.

Die Kripo Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen und setzt zur Aufklärung der Tat auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Zeit vom 03. bis 10. Juni im Bereich des Firmengeländes gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kripo Würzburg zu melden.