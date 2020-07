14.07.2020, PP Unterfranken



Frontalzusammenstoß mit Lkw – Autofahrer lebensbedrohlich verletzt

DETTELBACH, LKR. KITZINGEN. Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw ist am frühen Dienstagmorgen ein 18-jähriger Autofahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Die Fahrerin des Lastwagens kam mit leichteren Verletzungen davon. Mit den Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Kitzingen betraut.

Kurz vor 04.30 Uhr hatte sich der Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2450 ereignet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der aus dem Landkreis Kitzingen stammende 18-Jährige mit seinem Peugeot von Dettelbach in Richtung Mainfrankenpark unterwegs. Er geriet offenbar aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Beide Fahrzeuge wurden in der Folge von der Fahrbahn abgewiesen und kamen im Straßengraben zum Stehen.



Der 18-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er war schwer verletzt, wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und in eine Klinik gebracht. Am Steuer des Lastwagens saß eine 65-Jährige aus dem Landkreis Main-Spessart. Auch sie war zunächst eingeklemmt, wurde dem Sachstand nach leichter verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.



Aufgabe der Polizeiinspektion Kitzingen ist es nun, den Unfallhergang so exakt wie möglich zu rekonstruieren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg ist auch ein Sachverständiger in die Ermittlungen mit eingebunden. Neben Polizei und Rettungsdienst befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Kitzingen, Dettelbach und Mainstockheim im Einsatz.



Zur Stunde ist die Staatsstraße im Bereich der Unfallstelle noch komplett gesperrt (Stand 07.00 Uhr). Der Verkehr wird von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet. Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Sachschadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.