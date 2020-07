13.07.2020, PP Unterfranken



Unbekannter versucht in Einfamilienhaus einzusteigen - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein geöffnetes Fenster im Erdgeschoss versuchte ein Unbekannter am Freitagmorgen ausnutzen, um in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Die Bewohnerin konnte den Mann jedoch in die Flucht schlagen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Aschaffenburg.

Am frühen Freitagmorgen, gegen 08:30 Uhr, versuchte ein Unbekannter über ein geöffnetes Fenster in das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses einzusteigen. Die 80-jährige Bewohnerin des Hauses „Im Goldenen Ring“ konnte den Mann hierbei jedoch beobachten und sprach ihn an. Hierauf flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat zwischenzeitlich die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Der Sachbearbeiter erhofft sich nun auch Hinweise aus der Bevölkerung, nachdem es in den letzten Wochen bereits zu mehreren, gleichgelagerten Fällen gekommen ist.

Wem ist am Freitag im Bereich Hörstein eine verdächtige Person aufgefallen?

Wer konnte möglicherweise eine Person beobachten, welche sich insbesondere für geöffnete Fenster interessiert?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.



Die Kriminalpolizei bittet darum, insbesondere auch in der bevorstehenden Urlaubszeit, bei verdächtigen Wahrnehmungen und Beobachtungen nicht zu zögern. Verständigen Sie den Polizeinotruf 110.