05.07.2020, PP Unterfranken



Nach Lkw-Unfall BAB A3 bei Würzburg gesperrt - Fahrer nicht verkehrstüchtig

WÜRZBURG. In den frühen Abendstunden des gestrigen Samstags befuhr ein Sattelzug die Bundesautobahn A3 in Fahrtrichtung Frankfurt/ Main. Im Baustellenbereich, auf Höhe einer Rastanlage bei Würzburg, kam der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte dort einen erheblichen Sachschaden.

Gegen 18:00 Uhr erreichte die Autobahnpolizei die Meldung, dass ein Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen sei. Die gesamte Fahrbahn wäre mit Trümmerteilen übersät und Kraftstoff würde auslaufen. Vor Ort bestätigte sich die Mitteilung. Da der auslaufende Kraftstoff auch die Richtungsfahrbahn Nürnberg erreichte, musste die A3 komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die beiden Rastanlagen umgeleitet.



Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Führer des Sattelzuges Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Test ergab einen Wert über 1,6 Promille. Der 32-jährige Kraftfahrer wurde zur Dienststelle der Autobahnpolizei gebracht, in der eine Blutentnahme durchgeführt wurde.



Die notwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten nahmen mehrere Stunden in Anspruch. Beide Richtungsfahrbahnen waren erst gegen 01:00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Der entstandene Sachschaden wird auf 75.000 Euro geschätzt.



Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Würzburg sollte der Führer des Sattelzuges eine Sicherheit hinterlegen. Darüber hinaus wurde der Führerschein sofort sichergestellt.