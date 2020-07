03.07.2020, PP Unterfranken



Kripo ermittelt zu Einbrüchen und sucht Zeugen

SCHWEINFURT. In der Nacht zu Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in zwei Firmengebäude ein und brachen dort jeweils Tresore auf, mit deren Inhalt die Einbrecher im Anschluss unerkannt entkamen. Sie hinterließen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Kripo sucht Zeugen.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Stahlhandel in der Carl-Zeiß-Straße. Im Gebäude durchsuchten die Einbrecher Schränke und Schubladen nach Beute und brachen einen Tresor auf, aus dem sie das Bargeld entnahmen. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.



In der gleichen Nacht drangen unbekannte Täter zudem gewaltsam in ein Gebäude einer Fahrzeugteilereparaturwerkstatt am Sennfelder Bahnhof ein. Sie brachen Türen zu Büro- und Aufenthaltsräumen auf und entdeckten letztlich einen Tresor, den die Einbrecher mit Gewalt öffnen konnten. Die Unbekannten nahmen Bargeld und Werkzeuge mit. Der Entwendungsschaden muss erst noch genau beziffert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach ebenfalls auf rund 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen in den Fällen, zwischen denen mutmaßlicher Zusammenhang besteht und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.