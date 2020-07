02.07.2020, PP Unterfranken



Verkehrsunfall am Riementaler Berg – 24-Jährige schwer verletzt

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART. Am Donnerstagvormittag ist eine 24-jährige Autofahrerin am Riementaler Berg von der Straße abgekommen und mit ihrem Pkw gegen einen Baum geprallt. Sie erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Karlstadt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war die 24-Jährige mit ihrem VW gegen 10.00 Uhr von Wiesenfeld in Richtung Karlstadt unterwegs. Offenbar geriet die Frau auf der abschüssigen Fahrbahn zunächst alleinbeteiligt ins Bankett. Sie verlor anschließend die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw kam hochkant auf der Fahrerseite zum Liegen.



Die 24-Jährige, die aus dem Landkreis Main-Spessart stammt, war durch die Wucht des Aufpralls in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit und vom Rettungsdienst erstversorgt. Anschließend kam sie schwerverletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen ist ihr Gesundheitszustand nicht lebensbedrohlich. Der schwer beschädigte Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Sachschaden, der nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich liegen dürfte.



Der Riementaler Berg blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Der Verkehr wurde von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet. Neben der Karlstadter Polizei und dem Rettungsdienst befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren aus Wiesenfeld, Steinfeld, Rohrbach und Karlburg im Einsatz.