17.06.2020, PP Unterfranken



Polizeibeamte und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes angegriffen – Offenbar psychisch Belasteter in Bezirkskrankenhaus eingewiesen

KITZINGEN. Ein offenbar psychisch belasteter 22-Jähriger hat am Dienstagabend gedroht, von einer Brücke zu springen. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam, der in der Folge sowohl die eingesetzten Beamten als auch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes beleidigte, bedrohte und tätlich angriff. Der Beschuldigte wurde in einem Bezirkskrankenhaus amtlich untergebracht.

Gegen 21.50 Uhr nahm die Kitzinger Polizei den 22-Jährigen, der bereits das Geländer der Konrad-Adenauer-Brücke überstiegen hatte, in Gewahrsam. Der offenbar psychisch belastete und unter Alkoholeinfluss stehende Mann wurde in der Folge zunehmend aggressiv. Er spuckte in Richtung eines Polizisten, beleidigte die eingesetzten Beamten und widersetzte sich der Gewahrsamnahme mit allen Kräften. Als er seinen eigenen Kopf mehrfach auf den Asphalt schlug, forderten die Beamten vorsorglich einen Rettungswagen an.



Glücklicherweise zog sich der 22-Jährige keine schwerwiegenden Verletzungen zu. Er musste die Beamten zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle begleiten. Anschließend wurde er unter Polizeibegleitung vom Rettungsdienst in ein Bezirkskrankenhaus gefahren. Während des Transports kam es zu weiteren Beleidigungen, Drohungen und tätlichen Angriffen gegen die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst.



Die Polizeiinspektion Kitzingen ermittelt gegen den Beschuldigten nun wegen unterschiedlichen Straftatbeständen.