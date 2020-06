15.06.2020, PP Unterfranken



Sicherheitsstörungen am Bleichwasen – Polizei nimmt mehrere Tatverdächtige fest

Kitzingen. Der Bereich Bleichwasen in Kitzingen mit dem anschließenden ehemaligen Gartenschaugelände und dem Skaterplatz zieht seit Jahren insbesondere in den Sommermonaten zahlreiche Personen vornehmlich in den Abend- und Nachtstunden an, die dort ihre Freizeit verbringen. In der Vergangenheit kam es dabei zu Sicherheits- und Ordnungsstörungen, wie Ruhestörungen, Körperverletzungsdelikten und Sachbeschädigungen.

Erst am letzten Freitagabend gingen bei der Polizeiinspektion Kitzingen mehrere Beschwerden von Anwohnern über Ruhestörungen ein. Gegen 01:30 Uhr stellte eine Streifenbesatzung bei der Aufnahme einer Sachbeschädigung fest, dass sich rund 100 Personen im Bereich Bleichwasen sowie unter der Alten Mainbrücke aufhielten und dort laut Musik hörten, wodurch sich die Anwohner gestört fühlten.



Um die Ruhestörungen zu unterbinden wurden weitere Streifen hinzugerufen. Die Mehrheit der dort feiernden Menschen befolgten die Anweisungen, verließen den Bleichwasen oder verhielten sich ruhig. Eine rund zehnköpfige Personengruppe ignorierte jedoch den ausgesprochenen Platzverweis und störte die Maßnahmen der Ordnungshüter. Die Anwesenden drehten die Musik noch lauter auf und filmten die Einsatzkräfte aus nächster Nähe. Sie zeigten sich gegenüber den polizeilichen Maßnahmen völlig uneinsichtig, provokativ und gingen die Einsatzkräfte zum Teil verbal an.



In der weiteren Folge kam es durch zwei in Kitzingen wohnhafte 28-Jährige und eine drei Jahre ältere Frau zu Widerstandshandlungen. Die 31-jährige Kitzingerin biss und trat nach mehreren Polizisten und verletzte diese dabei, sodass sie ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Männer widersetzten sich ebenfalls durch Tritte und Kopfstöße gegen die vorläufige Festnahme.



Nur durch ein größeres Aufgebot der Kitzinger Polizei, mit Unterstützung von benachbarten Dienststellen, konnte die aufgeheizte Stimmung beruhigt und weitere Sicherheitsstörungen verhindert werden.



Zudem versuchten noch mehrere anwesende Personen beruhigend auf die Aggressoren einzuwirken. Dafür bedankt sich die Polizei Kitzingen ausdrücklich. Nachdenklich stimmt allerdings, dass unbeteiligte Personen die Einsatzkräfte von der Alten Mainbrücke aus bespuckt haben.



Bereits seit längerer Zeit beobachtet die Polizei Kitzingen die Zunahme der Ordnungs- und Sicherheitsstörungen im Bereich Bleichwasen, unter anderem in Form von liegengelassenem Müll, Sachbeschädigungen und dem Urinieren in der Öffentlichkeit, kritisch und reagierte mit entsprechenden Maßnahmen.



Um die gute objektive Sicherheitslage in Kitzingen nach wie vor zu gewährleisten und das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu steigern, sorgt die Polizei Kitzingen, mit Unterstützung durch die Operativen Ergänzungsdienste, in einem mit der Stadt Kitzingen abgestimmten Sicherheitskonzept, insbesondere für noch mehr Präsenz im Bereich Bleichwasen und der Alten Mainbrücke. Mit eingebunden in das Präsenzkonzept ist auch die Sicherheitswacht, die insbesondere an den Nachmittagen als Ansprechpartner für die Bürger zur Verfügung steht und kleinere Ordnungsstörungen unterbindet.