12.06.2020, PP Unterfranken



Segelflugzeug notgelandet – Pilot erlitt schwerere Verletzungen

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagmittag ist ein Segelflugzeug auf der B 469 in der Nähe des Verkehrslandeplatzes Aschaffenburg notgelandet. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer zehntausend Euro. Der Pilot erlitt schwerere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Kurz nach 13.20 Uhr war der 67-jährige Pilot am Flugplatz im sogenannten Flugzeugschlepp gestartet. Dabei wird das Segelflugzeug von einem motorisierten Flugzeug geschleppt und in der gewünschten Höhe ausgeklinkt. Während des Startvorganges bzw. dem Flugzeugschlepp, kam es bei dem ziehenden Flugzeug zu bislang unbekannten technischen Problemen, sodass der Schleppvorgang abgebrochen und das Segelflugzeug ausgeklinkt werden musste.



Aufgrund der zu geringen Flughöhe entschloss sich der Pilot daraufhin zu einer Notlandung auf der B 469. Das Segelflugzeug wurde bei der Landung stark beschädigt. Der 67-Jährige aus dem Landkreis Miltenberg erlitt schwerere Verletzungen und kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.



Die Ermittlungen zur Unfallursache hat ein luftfahrtkundiger Beamter der Polizeiinspektion Aschaffenburg übernommen. Vor Ort befanden sich auch der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Großostheim im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen musste die B 469 für mehr als eine Stunde in Fahrtrichtung Miltenberg gesperrt werden.



