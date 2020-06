11.06.2020, PP Unterfranken



Kripo sucht Zeugen eines Einbruchs

SCHWEINFURT. Nachdem in der Nacht zu Donnerstag ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen und im Anschluss mit seiner Beute geflohen war, sucht die Kriminalpolizei Schweinfurt nach Zeugen.

Der Mieter einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Armin-Knab-Straße verließ am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr das Anwesen und kehrte am Donnerstagmorgen gegen 02:00 Uhr wieder zurück. Als er seine Wohnung betreten wollte bemerkte er, dass die Wohnungstüre mit massiver Gewalt geöffnet wurde. In der Wohnung wurden von einem bislang unbekannten Täter Schränke und Schubladen durchwühlt. Der Einbrecher entkam im Anschluss mit Beute im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.