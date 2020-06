04.06.2020, PP Unterfranken



Junge Frau sexuell belästigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

WÜRZBURG / INNENSTADT. Am späten Mittwochabend ist eine 22-jährige Frau vor ihrer Wohnanschrift sexuell belästigt worden. Der unbekannte Täter flüchtet im Anschluss mit seinem Begleiter. Die Würzburger Polizei hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine 22-jährige Frau befand sich gegen 22:15 Uhr vor ihrem Wohnanwesen in der Heinestraße, als ihr zwei unbekannte Männer entgegen getreten sind. Einer der beiden Unbekannten sprach die Geschädigte sofort aufdringlich an und machte ihr gegenüber sexuelle Andeutungen. Plötzlich griff er ihr mit der Hand an die Brust und flüchtete anschließend mit seinem Begleiter in Richtung des dortigen Kreisverkehrs.



Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

18-20 Jahre alt

180 cm groß

dunkle Hautfarbe

kurze Dreadlocks

bekleidet mit weißem T-Shirt, Jeanshemd und grauer Hose

Der Begleiter kann wie folgt beschrieben werden:

18-20 Jahre alt

175 cm groß

dunkle Hautfarbe

bekleidet mit weißem T-Shirt mit Aufschrift

Eine umgehend nach Eingang der Mitteilung eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern verlief ergebnislos.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.