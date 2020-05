28.05.2020, PP Unterfranken



Spieglein, Spieglein an der Scheibe, mal sehen ob ich in Freiheit bleibe?

SCHWEINFURT. Diese Frage stellte sich sicher ein Einbrecher der bei seinen Beutezügen im Schweinfurter Stadtgebiet diverse Kellerverschläge aufbrach und mehrere Gegenstände aus diesen entwendete. Anschließend versuchte er diese über eine bekannte Internetplattform für Gebrauchtgegenstände zu veräußern.





Foto: Polizei

Ein spezielles Diebesgut wurde dem 32-jährigen Schweinfurter jedoch zum Verhängnis. Im Zeitraum von Ende Februar bis Mitte März brach er in ein Kellerabteil in der Geldersheimer Straße ein und entwendete hieraus ein Kinderelektrofahrzeug ähnlich eines BMW X6.



Um das entwendete Diebesgut später auf der internetbasierten Verkaufsplattform präsentieren zu können fotografierte er das Kinderelektroauto. Dumm für ihn war nur, dass er hierbei vergaß, dass sich sein Gesicht in der Seitenscheibe des Fahrzeugs spiegelte und er somit zu erkennen war.



Die 33-jährige Geschädigte bekam bei der Sachverhaltsaufnahme einen Hinweis, dass oftmals Diebesgüter aus Kellereinbrüchen im Internet veräußert werden. Deswegen recherchierte sie selbstständig im Internet nach ihrem abhanden gekommenen Gefährt. Nach kurzer Recherche konnte sie ihr vermeintliches entwendetes Spielzeug auffinden, das für einen Verkaufspreis von 120 Euro angeboten wurde.



Die Frau sah eine Spiegelung des Gesichtes des Tatverdächtigen in der Seitenscheibe des Kinderelektrofahrzeuges und erkannte hierauf ihren ehemaligen Nachbarn wieder.



Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Ermittlungen konnte der Tatverdacht gegen den ehemaligen Nachbarn noch erhärtet werden. Dies geschah unter anderem durch gesicherte DNA-Spuren am Tatort, sowie einer Videoaufnahme von einem Ladendiebstahl die der Identifizierung beitrug.



Mittlerweile werden dem Mann weitere drei Einbrüche angelastet. Der 32-jährige Schweinfurter befindet sich nun seit Ende April in Untersuchungshaft.