26.05.2020, PP Unterfranken



Tatverdächtiger eines Ladendiebstahls widersetzt sich der Festnahme und greift Polizeibeamte an – 34-Jähriger in Gewahrsam genommen

KITZINGEN. Ein 34 Jahre alter Mann versuchte sich nach einem Ladendiebstahl seiner Festnahme zu entziehen und griff hierbei Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen tätlich an. Zwei Beamte und der Ladendetektiv erlitten jeweils leichte Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde überwältigt und in Gewahrsam genommen.

Am Montagmittag wurde die Kitzinger Polizei zu einem Verbrauchermarkt in der Innenstadt gerufen, nachdem dort ein Ladendieb aufgefallen war. Der alkoholisierte Tatverdächtige wurde durch den Ladendetektiv beim Diebstahl einer Flasche Vodka beobachtet und durch diesen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten. Bei einem vereitelten Fluchtversuch hatte der Mann bereits eine Wandverkleidung des Geschäftes beschädigt.



Als die Beamten kurz darauf eintrafen zeigte sich der Tatverdächtige äußerst aggressiv und versuchte sich erneut der Situation zu entziehen. Bei der folgenden Festnahme trat der 34-Jährige mehrfach in Richtung der eingesetzten Beamten, beleidigte diese und drohte damit sie zu bespucken. Der Mann wurde überwältigt, mit Unterstützung weiterer hinzugerufener Beamter gefesselt und unter Einsatz einer Spuckschutzhaube zur Dienststelle gebracht.



Nach Durchführung einer Blutentnahme wurde der Tatverdächtige anschließend zur Verhütung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Der 34-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren u. a. wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Ladendiebstahl, Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten.