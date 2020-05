25.05.2020, PP Unterfranken



Radfahrer lässt sich bei der Kontrolle in Busch fallen

Schweinfurt, Markt. Eine ausgesprochen ungewöhnliche Reaktion zeigte am Montagmorgen gegen 01.00 Uhr ein 37-jähriger Schweinfurter bei einer Kontrolle. Eine Streife der Schweinfurter Polizei kontrollierte ihn, weil er mit seinem Fahrrad Schlangenlinien fuhr.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten zunächst deutlichen Alkoholgeruch fest. Weiterhin stand er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Aufgrund dessen sollte er durchsucht werden.



Nach Ankündigung dieser Maßnahme ließ sich der 37-Jährige abrupt in einen danebenstehenden Busch fallen. Die kontrollierenden Polizeibeamten konnten aber erkennen, dass er hierbei eine in seinem Hosenbund versteckte PTB-Waffe herauszog, um diese unerkannt in dem Busch zu verstecken. Aus Eigensicherungsgründen wurde der Mann sofort gefesselt. Es konnten dann bei seiner körperlichen Durchsuchung keine weiteren gefährlichen Gegenstände aufgefunden werden.



Einen erforderlichen kleinen Waffenschein zum Führen dieser Waffe konnte der Tatverdächtige nicht vorweisen. Deshalb wurde die Waffe sichergestellt. Ebenso wurde eine Blutentnahme im Zuge der Trunkenheitsfahrt angeordnet und durchgeführt.



Aufgrund der Gesamtumstände durchsuchte die Polizei noch die Wohnung des Mannes, hierbei konnte eine weitere verbotene Waffe aufgefunden und aus dem Verkehr gezogen werden.