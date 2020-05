20.05.2020, PP Unterfranken



Tödlicher Verkehrsunfall – 23-Jähriger noch an Unfallstelle verstorben

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein 23-Jähriger noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen verstorben. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Miltenberger Polizei.

Der Fahrer eines Kleinkraftrads bog gegen 23:20 Uhr von der Hauptstraße Kleinheubach kommend nach links auf die B469 in Richtung Miltenberg ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, welcher die B469 in Richtung Aschaffenburg befuhr. Der 23-jährige Zweiradfahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.



Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.



Die B469 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.