Zwei Verletzte nach Brand im Wintergarten

GELCHSHEIM, LKR. WÜRZBURG. Am Montagabend führte ein Brand in einem Wintergarten zu derart starker Rauchentwicklung, dass zwei Bewohner des Hauses mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Durch das Feuer entstand am Gebäude Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Kripo ermittelt zur Ursache.

Gegen 18:00 Uhr breiteten sich Flammen im Wintergarten eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße aus. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehren aus Gelchsheim, Sonderhofen und Aub bekamen das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten verhindern, dass die Flammen auf weitere Gebäudeteile übergriffen. Die Bewohner des Anwesens konnten sich selbstständig ins Freie begeben. Zwei Personen wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Brand entstand am Gebäude geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Erste Erkenntnisse schließen allerdings einen technischen Defekt aus. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen ebenfalls nicht vor.