18.05.2020, PP Unterfranken



Gartenhütte abgebrannt und mehrere Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat in Kahl eine Gartenhütte gebrannt, die von der Feuerwehr abgelöscht werden musste. Außerdem haben Unbekannte mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt und nicht unerheblichen Sachschaden angerichtet. Die Polizeiinspektion Alzenau hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft jetzt auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 23:15 Uhr war das Feuer in der Gartenhütte im Sandmühlweg von einem Zeugen mitgeteilt worden. Sofort machte sich die Alzenauer Polizei auf den Weg zur Brandörtlichkeit. Bei Eintreffen stand die Hütte bereits in Vollbrand, die Kahler Feuerwehr hatte die Flammen aber schnell im Griff. Die Brandursache ist bislang noch unklar, Brandstiftung ist jedoch nicht ausgeschlossen. Auch vor dem Hintergrund, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Umfeld drei weitere Gartenhütten aufgebrochen und auch insgesamt fünf Fahrzeuge mutwillig beschädigt wurden. Die betroffenen Pkw parkten in der Langgasse, der Goethestraße, am Beethovenplatz sowie in der Hauptstraße. Die Höhe des Sachschadens wird im vierstelligen Bereich einzustufen sein.



Zeugen, die in der Zeit von Samstagabend 20:00 Uhr, bis Sonntagmorgen 10:00 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.