18.05.2020, PP Unterfranken



Saisonstart nicht nur für Motorradfahrer – Polizei führt Kontrollen durch

UNTERMERZBACH, LKR. HASSBERGE. Zum verspäteten Saisonstart der Motorradsaison wurden am Sonntag in den bei Motorradfahrern sehr beliebten Serpentinenkurven des „Hambachs“ zwischen Ebern und Untermerzbach gezielt Zweiräder kontrolliert. Die Beamten der Polizeiinspektion Ebern überprüften in Zusammenarbeit mit der Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Unterfranken insgesamt 97 Zweiräder. Das schöne Wetter zog an diesem Wochenende sehr viele Motorradfahrer an, was sich auch in den Kontrollzahlen der Beamten wiederspiegelte.

Auch wenn die Kontrolle an der Staatsstraße 2278 aus Sicht der Polizei insgesamt sehr positiv ausfiel, gab es leider auch einige negative Beispiele. Ein 27-jähriger hatte das Abgas-/bzw. Geräuschverhalten seiner Yamaha negativ verändert, indem er den sogenannten „dB-Killer“ seiner Maschine kurzerhand abgesägt hatte. Diese „Soundveränderung“ zieht das Erlöschen der Betriebserlaubnis nach sich. Die Betriebserlaubnis kann jetzt, nach Herstellung des ursprünglichen Zustands, nur durch die Zulassungsstelle wieder erteilt werden und zieht weitere Kosten, u.a. für Gutachten, nach sich. Die Weiterfahrt des Fahrers wurde durch die Polizei untersagt, das Motorrad wurde am Nachmittag noch mit einem Transporter abgeholt. Auf den Fahrer aus Ebern und den Halter, welcher aus einem der Strecke anliegenden Ortsteil von Untermerzbach stammt, kommen nun Bußgeldanzeigen zu.



Ein 17-Jähriger hatte ebenfalls auf dieselbe Art und Weise das Abgas-/bzw. Geräuschverhalten seines Leichtkraftrads verändert. Auch bei einem aus dem Landkreis Würzburg stammenden jungen Mann wurde die Weiterfahrt unterbunden und das Leichtkraftrad der Markte KTM durfte die Kontrollörtlichkeit nicht mehr selbstständig verlassen. Auch auf ihn kommen nun eine Bußgeldanzeige und die Prozedur der Wiedererteilung der Betriebserlaubnis zu. Gleichwohl gestaltet sich die Rückführung seiner 125er wesentlich aufwändiger. Der Hinterreifen eines aus dem Landkreis Haßberge stammenden Aprilia-Fahrers musste ebenfalls beanstandet werden, da das Profil auf der Lauffläche nur noch 1,4 mm anstatt der Mindestprofiltiefe von 1,6 mm aufwies. Der abgefahrene Reifen wurde augenscheinlich vor dem Start in die Motorradsaison nicht ausreichend überprüft. Auf ihn kommen jetzt auch eine Bußgeldanzeige und ein Punkt zu.



Nicht nur die Technik stand im Visier der Kontrollen, sondern auch der Fahrer selbst, Schutzkleidung und natürlich auch das persönliche Gespräch über angebrachte Verhaltensweisen und Sensibilisierung auf Gefahren von Motorradfahrern. Die Resonanz der kontrollierten Motorradfahrer auf die Polizeikontrolle war indes überwiegend positiv.