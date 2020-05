16.05.2020, PP Unterfranken



Demonstrationsgeschehen in Unterfranken – Informationen Ihrer unterfränkischen Polizei

UNTERFRANKEN. Am heutigen Samstag, den 16. Mai 2020, sollen in Unterfranken mehrere Versammlungen stattfinden, die sich thematisch meist mit den getroffenen Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie beschäftigen. Die unterfränkische Polizei wird daher verstärkt im Einsatz sein, um einen störungsfreien Ablauf der Versammlungen und den Schutz der Bevölkerung vor Infektionen mit dem „Coronavirus“ zu gewährleisten.

Nach wie vor sind Versammlungen nach der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung grundsätzlich landesweit verboten. Die Zulässigkeit einer Versammlung ergibt sich nur bei Einhaltung bestimmter Parameter bzw. bei Erteilung einer Ausnahmegenehmigung durch die Kreisverwaltungsbehörden. Versammlungen, die in den vergangenen zwei Wochen stattgefunden haben, hatten teils Teilnehmerzahlen, die höher als angemeldet bzw. genehmigt waren. Daher konnte auch der vorgeschriebene Mindestabstand zwischen den Versammlungsteilnehmern zum Teil nicht eingehalten werden. In einzelnen Fällen wurden auch die Hygienevorschriften missachtet. Aufgrund dieser Erfahrung wurden die Sicherheitskonzepte in Abstimmung mit den Versammlungsbehörden angepasst, um unverzüglich und ganzheitlich koordiniert in enger Abstimmung auf jegliche Lageveränderung besonnen, aber zielgerichtet und entschlossen reagieren zu können. Hierbei ist auch besonders die enorme Verantwortung herauszustellen, die den jeweiligen Versammlungsleitern zukommt. Diese werden bei dem bevorstehenden Versammlungsgeschehen stärker in die Pflicht genommen.



Die unterfränkische Polizei möchte die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung durch die Versammlungen so gering wie möglich halten, wird aber einen störungsfreien Ablauf der friedlichen Versammlungen gewährleisten. Um ein hohes Maß an Sicherheit für alle Beteiligten garantieren zu können, wird konsequent auf die Einhaltung der behördlich angeordneten Auflagen geachtet. Bei schwerwiegenden Sicherheitsstörungen werden im Rahmen der Verhältnismäßigkeit Maßnahmen gegen die Verantwortlichen getroffen. Das kann von einer Identitätsfeststellung bis letztlich zum Ausschluss von Versammlungen führen. Die konsequente Ahndung der Verstöße im Anschluss ist selbstverständlich ebenfalls fester Bestandteil dieser Maßnahmen. Das polizeiliche Einschreiten erfolgt jedoch stets mit dem notwendigen Augenmaß.

Ein polizeilicher Schwerpunkt wird bei dem Versammlungsgeschehen in der offenen und transparenten Kommunikation liegen. Eingesetzte Kommunikations-Teams der unterfränkischen Polizei werden versuchen, Konflikte und Störungen im Gespräch mit den beteiligten Parteien beizulegen.



Darüber hinaus wird die Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken im Rahmen der proaktiven Öffentlichkeitsarbeit über besondere Vorkommnisse informieren.

zur Verfügung gestellt.

Hinweis auf Versammlungsgeschehen in Aschaffenburg

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass für den heutigen Samstag weder Anmeldungen noch Genehmigungen für Versammlungen im Stadtgebiet Aschaffenburg vorliegen. Die Teilnahme an Protestaktionen ist verboten und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße von 500 Euro geahndet werden kann. Bei entsprechenden Verstößen wird die Polizei die Personalien der Betroffenen feststellen und Anzeigen erstellen, die der Stadt Aschaffenburg als zuständige Verfolgungsbehörde vorgelegt werden.

Nachtrag 14.45 Uhr:

Versammlung am Unteren Markt verläuft friedlich und störungsfrei

WÜRZBURG. In Würzburg ist gegen 14.00 Uhr die erste Versammlung am heutigen Samstag zu Ende gegangen. Rund 30 Tierschützer demonstrierten am Unteren Markt zum Thema „Schließung aller Schlachthäuser, vegane Ernährung, Tierrechte“. Die im Vorfeld ordnungsgemäß angezeigte Versammlung verlief friedlich und störungsfrei. Die erforderlichen Mindestabstände und Hygienevorschriften wurden eingehalten.

Nachtrag 17.00 Uhr:

Rund 120 Teilnehmer bei Versammlung in Schweinfurt – Polizei vergrößert Versammlungsfläche zur Einhaltung der Mindestabstände

SCHWEINFURT. Rund 120 Personen nahmen an einer im Vorfeld angezeigten Versammlung zum Thema „Gegen staatliche Corona-Maßnahmen“ teil, die gegen 16.30 Uhr endete. Da die Teilnehmerzahl deutlich über 50 lag, vergrößerte die Polizei die Versammlungsfläche im Bereich des Marktplatzes, um die Einhaltung der Mindestabstände zu gewährleisten. Kommunikations-Teams der Schweinfurter Polizei waren im Einsatz, um neben den Versammlungsteilnehmern auch die rund 200 Zuschauer auf die Abstands- und Hygienevorschriften hinzuweisen. Die Versammlung verlief insgesamt friedlich und störungsfrei.

Nachtrag 17.55 Uhr:

Einsatzkonzept der Polizei geht auf – Keine verbotene Protestaktion in Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG. Nach nicht angezeigten bzw. genehmigten Versammlungen an den vergangenen beiden Wochenenden war die Aschaffenburger Polizei auch am heutigen Samstag verstärkt im Einsatz. In der Spitze hielten sich bis zu 100 Personen im Bereich des Marktplatzes auf, ohne sich zum Zwecke einer gemeinsamen Protestaktion zusammen zu schließen. Mittels Lautsprecherdurchsagen und durch den Einsatz von Kommunikations-Teams, die zahlreiche Gespräche führten, wies die Polizei präventiv darauf hin, dass im Falle einer unerlaubten Versammlung für die Teilnehmer hohe Bußgelder drohen. Auch in den Abendstunden wird die Polizei in der Innenstadt verstärkt präsent sein.

Nachtrag 18.20 Uhr:

Versammlungen an Mainwiesen beendet – Friedlicher und störungsfreier Verlauf

WÜRZBURG. Gegen 17.30 Uhr endeten die letzten, im Vorfeld ordnungsgemäß angezeigten, Versammlungen in Würzburg. Insgesamt hatten sich dort etwa 70 Versammlungsteilnehmer und zahlreiche, interessierte Passanten eingefunden. Mindestabstände und Hygienevorschriften wurden von allen Anwesenden eingehalten. Die Polizei zieht daher ein positives Fazit und schließt daraus, dass die Wahl der Veranstaltungsörtlichkeit an den Mainwiesen maßgeblich zu der entspannten Situation zwischen Teilnehmern und Passanten beigetragen hat.