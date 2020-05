15.05.2020, PP Unterfranken



Bei Kontrolle Diebesgut aufgefunden – Polizei erbittet Hinweise

GROSSEIBSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Donnerstagabend stellten Beamte der Polizei aus Bad Königshofen bei zwei Männern unter anderem Diebesgut in deren Fahrzeug fest, das offenbar aus Verbraucher- und Drogeriemärkten gestohlen wurde. Während die Polizisten bereits wegen unterschiedlichster Delikte gegen das Duo ermitteln, bittet der Sachbearbeiter nun auch mögliche Supermärkte, die als Geschädigte in Frage kommen, sich bei der Polizei zu melden.

Anlässlich einer Verkehrskontrolle Donnerstagabend auf der B 279 überprüften die Beamten einen mit zwei Personen besetzten Pkw. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Pkw nicht ordnungsgemäß zugelassen sowie das Kennzeichen mit einem gefälschten Zulassungsstempel versehen war. Weiterhin fanden die Beamten im Kofferraum des Pkws vermutliches Diebesgut im Wert von 6.000 Euro. Hierbei handelt es sich unter anderem um zahlreiche Aufsteckzahnbürsten, Rasierklingen, elektrische Zahnbürsten sowie Rasierapparate. Die zwei Insassen wurden vorläufig festgenommen, weitere Abklärung erfolgte mit der zuständigen Staatsanwaltschaft.

Da verschiedene Tatorte in Betracht kommen, werden die umliegenden Verbraucher- und Drogeriemärkte gebeten, eventuelle Fehlbestände bzw. Hinweise an die Polizeistation Bad Königshofen unter Tel. 09761-9060 zu melden.