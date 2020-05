06.05.2020, PP Unterfranken



Enkeltrickbetrüger bringt Rentnerin um Erspartes

DINGOLSHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT. Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag bei einer Rentnerin angerufen und sie mit der Enkeltrickmasche um ihr Erspartes gebracht. Die Frau übergab dem unbekannten Mann einen fünfstelligen Bargeldbetrag, die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 13:15 Uhr hatte bei der Seniorin das Telefon geklingelt. Der Mann gab sich im Gespräch als der Freund ihrer Enkelin aus und gaukelte der gutgläubigen Frau vor, er hätte einen Autounfall gehabt. Dafür würde er nun mindestens 25.000 Euro benötigen. Die Rentnerin übergab wenig später einem Unbekannten an der Haustüre einen fünfstelligen Bargeldbetrag.



Der Täter trug bei Abholung einen Mundschutz. Eine genaue Personenbeschreibung liegt bislang nicht vor.



Die Polizei warnt erneut vor Anrufern, die sich als Verwandte oder Bekannte ausgeben. Übergeben sie niemals an Fremde Geld oder Schmuck. Sollten sie Zweifel haben, sprechen sie vor einer Geldübergabe mit ihren Kindern bzw. mit Personen ihres Vertrauens oder verständigen sie die Polizei.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Besonders Zeugen, denen am Montag, zwischen 13:15 Uhr und 16.30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Dingolshausen aufgefallen sind, sollen sich bitte bei der Schweinfurter Kripo unter Tel. 09721/202-1731 melden.