05.05.2020, PP Unterfranken



Bei Kontrolle 500 Gramm Amphetamin im Fahrzeug aufgefunden – 28-Jähriger und zwei weitere Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vom 05.05.2020 - Bereich Untermain

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Beamte der Aschaffenburger Polizei haben am Sonntagabend einen 28-Jährigen mit seinem Pkw angehalten und im Fahrzeug eine nicht geringe Menge Rauschgift aufgefunden. Weitere Ermittlungen führten die Fahnder zu zwei weiteren Männern, die im dringenden Verdacht stehen, zusammen mit dem 28-Jährigen gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben. Alle Beschuldigten befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.



Kurz nach 20:00 Uhr war den Polizisten der 28-Jährige mit seinem Pkw in Kleinheubach aufgefallen. Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Beamten im Fahrzeug rund 500 Gramm Amphetamin. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Folgeermittlungen brachten die Rauschgiftfahnder auf die Spur von zwei weiteren Männern im Alter von 31 und 61 Jahren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurden die Wohnadressen der beiden Tatverdächtigen im Landkreis Miltenberg durchsucht. Hier fanden die Polizisten bei dem 31-Jährigen Betäubungsmittelutensilien und eine geringe Menge an Drogen, bei seinem 61-Jährigen mutmaßlichen Komplizen insgesamt rund 90 Gramm Haschisch, 30 Gramm Marihuana, einen Schlagstock sowie ein Jagdmesser. Die Beiden wurden ebenfalls vorläufig festgenommen.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde das Trio am Montagvormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen, bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge als Mitglieder einer Bande. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurden die Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen führt die Kripo Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg.