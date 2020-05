04.05.2020, PP Unterfranken



Motorradfahrer flüchten nach Verkehrsverstoß – Zeugen gesucht

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Im Rahmen einer Motorrad-Schwerpunktkontrolle wurde am Sonntagmittag gemeinsam mit der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg die B 47 zwischen Amorbach und Boxbrunn überwacht.

Gegen 12.45 Uhr sollten zwei Krafträder angehalten werden, die bei erlaubten 70 km/h mit weit über 100 Stundenkilometer gemessen wurden. Beim Erblicken des anhaltenden Polizeibeamten, wendeten beide Kraftfahrer ihre Bikes und fuhren Richtung Boxbrunn davon. Die beiden Motorradfahrer flüchteten mit weit überhöhter Geschwindigkeit vor der Kontrolle durch die Beamten, selbst in Boxbrunn fuhren sie mit ca. 160 km/h durch die Ortschaft.



Die Beamten konnten noch erkennen, wie die beiden Kradfahrer in nicht einsehbaren Kurven auf die Gegenfahrbahn fuhren und auch an uneinsehbaren Stellen überholten. Einer der Raser konnte schließlich in Erbach, im Hof einer Firma, gestellt werden. Der Führerschein eines 24-Jährigen aus dem Landkreis Miltenberg stammenden jungen Mannes wurde beschlagnahmt, er muss sich nun wegen mehrerer Delikte, wie u.a. Gefährdung des Straßenverkehrs, verantworten.



Sein “rasender Kumpel“ wird noch ermittelt, dies dürfte allerdings kein Problem sein, da das amtliche Kennzeichen des abbrausenden Motorradfahrers bekannt ist.



Die Polizei bittet Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer, sich bei der Polizei Miltenberg unter Tel. 09371/ 945-0 zu melden, die am Sonntag durch die rasenden Motorradfahrer gefährdet worden sind.