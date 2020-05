04.05.2020, PP Unterfranken



Intensive Ermittlungen erfolgreich – Mehrere Kilogramm Betäubungsmittel sichergestellt - Sechs Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presserklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vom 04.05.2020:



ASCHAFFENBURG. Die monatelangen, intensiven Ermittlungen der Aschaffenburger Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft waren am Wochenende von Erfolg gekrönt. Bei einer Kurierfahrt konnten unter anderem rund drei Kilogramm Marihuana sichergestellt werden. Bei weiteren Durchsuchungen im benachbarten Hessen konnten weitere umfangreiche Betäubungsmittel aufgefunden werden. Insgesamt befinden sich sechs Männer in Untersuchungshaft.

Zu Jahresbeginn ergaben sich bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg Hinweise auf vier Männer im Alter von 23 bis 27 Jahren, welche einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betreiben sollen. Die Rauschgiftfahnder nahmen daraufhin umgehend ihre Arbeit auf. Im Rahmen der intensiven Ermittlungen, die stets in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt worden sind, ergaben sich Hinweise auf eine geplante Kurierfahrt vom benachbarten Hessen nach Aschaffenburg.



Am Samstagnachmittag konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger im Rahmen dieser Fahrt kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Im Fahrzeug befanden sich rund drei Kilogramm Marihuana, 100 Gramm Kokain sowie mutmaßliches Drogengeld. Im weiteren Verlauf kam es zur Durchsuchung von mehreren Objekten, in denen weitere Betäubungsmittel, Waffen und auch Drogengeld sichergestellt werden konnten. Drei weitere Tatverdächtige im Alter von 23, 24 und 25 Jahren wurden ebenfalls vorläufig festgenommen.



Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich auch Hinweise auf einen Hintermann im benachbarten Hessen. Durch die dortige Kriminalpolizei Darmstadt konnten fünf Kilogramm Marihuana, ein Kilogramm Amphetamin sowie Waffen und Drogengeld beschlagnahmt werden. Zwei Tatverdächtige konnten dort ebenfalls festgenommen werden.



Gegen die vier im Raum Aschaffenburg festgenommen Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg auf Grund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vom Ermittlungsrichter Haftbefehle erlassen. Im Anschluss wurden sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.



Die beiden Tatverdächtigen aus dem Raum Darmstadt befinden sich auf Antrag der dortigen Staatsanwaltschaft ebenfalls in Untersuchungshaft.