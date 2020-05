04.05.2020, PP Unterfranken



Christusstatue aus Vorgarten entwendet

SCHWEINFURT. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde aus dem Vorgarten eines Einfamilienhauses eine zirka 50 cm große und 40 kg schwere Christusstatue entwendet.

Diese Statue ist baugleich zur „Cristo Redentor-Statue“ in Rio de Janeiro und wurde in der Friedrich-Soldmann-Straße von einem Betonsockel gelöst. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf mindestens 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0.