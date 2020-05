02.05.2020, PP Unterfranken



Nach Streitigkeit unter Mitbewohnern - 24-Jähriger fügt Gegenüber tödliche Verletzungen zu

SONDHEIM V. D. RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD. Im Laufe einer zunächst verbalen Streitigkeit hat ein 24-Jähriger seinem 21-jährigen Gegenüber tödliche Verletzungen zugefügt. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Er sitzt seit heute in Untersuchungshaft.

Dem Ermittlungsstand nach ist es am Freitagmittag zwischen zwei afghanischen Asylbewerbern im Alter von 24 und 21 Jahren in der gemeinsamen Wohnung am Ziegelsberg aus noch unbekannten Grund zu einer Auseinandersetzung gekommen. Im Verlauf des Streits stach der 24-Jährige auf sein Gegenüber ein und fügte ihm hierdurch tödliche Verletzungen zu. Ein sofort verständigter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.



Nach Eingang des Notrufs bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich umgehend mehrere Streifen der Polizeiinspektion Mellrichstadt zur Tatörtlichkeit. Der 24-jährige Tatverdächtige konnte noch vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Der Tatort, die Wohnung der beiden Männer, wurde umgehend abgesperrt.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort ihre Arbeit aufgenommen. Die Ermittler versuchen nun insbesondere die genauen Hintergründe der Tat zu klären. Der Tatverdächtige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht.



Der 24-Jährige verbrachte die Nacht in einer Haftzelle der Schweinfurter Polizei und wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt am Amtsgericht vorgeführt. Der Ermittlungsrichter ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des Totschlags die Untersuchungshaft an. Der Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.