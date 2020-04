30.04.2020, PP Unterfranken



Bei Kontrolle Rauschgift aufgefunden – Wohnungsdurchsuchung bringt weitere Drogen zum Vorschein - 43-Jähriger auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg



ASCHAFFENBURG. Beamte der Aschaffenburger Polizei haben am späten Dienstagabend das richtige Gespür bewiesen, als sie einen 43-Jährigen einer Kontrolle unterzogen und bei ihm Rauschgift fanden. Auch eine anschließende Wohnungsdurchsuchung brachte weitere Drogen zum Vorschein. Der Beschuldigte sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen führt die Kripo Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg.

Gegen 23:30 Uhr war den Polizisten der Mann auf seinem Fahrrad in der Hanauer Straße aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Der spätere Beschuldigte versuchte sich zunächst der Kontrolle in Richtung Schloss zu entziehen, wurde aber wenig später von den Beamten gestoppt. Unter anderem in einer Umhängetasche, die er zuvor versuchte wegzuwerfen, fanden die Beamten dann das Rauschgift. Insgesamt wurden über 100 Gramm Amphetamin, Betäubungsmittelutensilien und ein Messer aufgefunden. Der Beschuldigte, der zudem augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, wurde vorläufig festgenommen.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 43-Jährigen erwirkt. Hierbei fanden die Polizisten weitere Utensilien für Betäubungsmittel sowie Marihuana. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft fand am Mittwochvormittag die Vorführung beim Ermittlungsrichter statt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.