28.04.2020, PP Unterfranken



Polizei erwischt 32-Jährigen mit Rauschgift - bei Wohnungsdurchsuchung weitere Drogen gefunden

WÜRZBURG. Am späten Sonntagnachmittag haben Einsatzkräfte des

Unterstützungskommandos Würzburg einen 32-Jährigen mit Rauschgift erwischt. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung brachte weitere Drogen zum Vorschein. Die Kripo Würzburg hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen und führt diese in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.

Gegen 16:30 Uhr waren die Polizisten auf den Mann am Mainufer in der Veitshöchheimer Straße aufmerksam geworden, als er sich augenscheinlich gerade einen Joint drehte. Der Beschuldigte wollte sich bei Bemerken der Beamten entfernen, wurde aber einer Kontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten einen Joint, eine geringe Menge Marihuana sowie über 700 Euro Bargeld.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 32-Jährigen erwirkt, der noch am Abend vollzogen wurde. Hierbei wurden etwa 120 Gramm Marihuana sowie 9000 Euro mutmaßliches Drogengeld sichergestellt. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen hinsichtlich des Tatverdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dauern weiter an.