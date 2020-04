28.04.2020, PP Unterfranken



Mädchen unsittlich berührt – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagnachmittag hat ein Mann ein 10-jähriges Mädchen in einem Fahrradschuppen unsittlich berührt. Nachdem das Kind ihrem Vater von der Tat erzählt hatte, informierte dieser richtigerweise sofort die Polizei. Die Beamten aus Alzenau nahmen am Busbahnhof in Alzenau einen 77 Jahre alten Tatverdächtigen fest.

Gegen 16.00 Uhr war der zunächst unbekannte Mann mit der Familie, die vor dem Haus auf der Straße spielte, ins Gespräch gekommen. Er ließ sich später von dem Mädchen ihr Fahrrad auf dem Grundstück zeigen. In der dortigen Fahrradhalle kam es dann zu der unsittlichen Berührung des Mannes unter dem Rock der 10-Jährigen. Als der Unbekannte das Anwesen bereits wieder verlassen hatte, vertraute sich das Kind seinem Vater an. Der verständigte sofort die Alzenauer Polizei.



Auch durch die sehr gute Personenbeschreibung gelang der Alzenauer Polizei nur wenig später die Festnahme des Tatverdächtigen am Busbahnhof in Alzenau. Der 77-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen gegen den aus dem Südhessischen stammenden Senior bereits übernommen.