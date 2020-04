28.04.2020, PP Unterfranken



Mitbewohner mit Messer angegriffen – Pkw beschädigt – 37-Jähriger in Bezirkskrankenhaus

ASCHAFFENBURG. Die Polizei hat einen 37-jährigen Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft für Zuwanderer am Montagvormittag in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert. Der Mann hatte zuvor u.a. einen Mitbewohner mit einem Messer angegriffen und einen Pkw beschädigt.

Gegen 08.45 Uhr verständigte der Sicherheitsdienst der Unterkunft in der Schweinfurter Straße die Polizei, nachdem es zwischen zwei ivorischen Staatsangehörigen zu einer Auseinandersetzung gekommen war. In deren Verlauf soll ein 37-Jähriger versucht haben, einen 28-Jährigen mit einem Messer zu verletzen. Außerdem beschädigte er die Motorhaube eines geparkten Pkw.



Unter Anwendung unmittelbaren Zwangs nahmen Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg den Mann in Gewahrsam. Im Anschluss daran wurde er in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert. Strafrechtlich wird gegen den 37-Jährigen u.a. wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt.